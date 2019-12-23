Школьников, на которых спецназ РФ отработал "зачистку", задержали и отправили к психологу

Полицейские пытались объяснить школьникам, что нет ничего страшного в том, что на них отработали разгон митингов.

Полицейские задержали после уроков учеников девятых классов из российской республики Татарстан, на которых силовики отрабатывали свои действия в условиях массовых беспорядков, после чего их отправили к психологу.

Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

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«В пятницу штурмовали стену щитов, сегодня к школьникам пришли полицейские, чтобы спросить, что же им не понравилось. Учащихся задержали после уроков под предлогом дополнительного занятия. Подростки всё выложили дяденькам в фуражках, те ушли. И тогда ребят по двое начали отправлять к психологу на беседу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что о «дополнительном» занятии родителей снова не предупредили, но некоторые из них узнали об этом и пришли в школу.

«Директор или учителя с ними не беседовали, молча отпускали школьников, чьи родители пришли, и «работали» с оставшимися. Цель - пояснить школьникам, что нет ничего страшного в произошедшем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Татарстане силовики отрабатывали свои действия в условиях массовых беспорядков на учениках девятых классов местной школы.