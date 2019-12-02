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В России подозреваемый в ритуальном убийстве сына считает себя "учеником Иисуса" (видео)

14:20, 02 декабря 2019
Русский міръ
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Задержали сектанта на вокзале, когда он собирался бежать / скриншот

Об этом сообщает Mash.

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В суде на вопрос о гражданстве, подозреваемый ответил:  «Я ученик Иисуса Христа, у меня нет дома, я странник». Отмечается, что задерживали его на вокзале Уфы, когда тот собирался бежать.

Кроме того, 2 месяца ареста получила и 48-летняя Земфира Гайнуллина – глава секты, в которой состояли родители убитого мальчика.

Как сообщал УНИАН, о смерти мальчика стало известно 28 ноября. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, и 9-летний мальчик задохнулся. Оба родителя задержаны.

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Теги: #Россия#убийство