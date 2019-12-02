В России подозреваемый в ритуальном убийстве сына считает себя "учеником Иисуса" (видео)

Тело мальчика несколько дней лежало в пакете в подъезде.

В России на 2 месяца арестовали Ивана Казанцева, подозреваемого в убийстве собственного 9-летнего сына.

Об этом сообщает Mash.

Читайте такжеВ России школьники нашли вмерзшего в лед младенцаТело мальчика несколько дней лежало в пакете в подъезде. И только потом убийцы вынесли и закопали его.

В суде на вопрос о гражданстве, подозреваемый ответил: «Я ученик Иисуса Христа, у меня нет дома, я странник». Отмечается, что задерживали его на вокзале Уфы, когда тот собирался бежать.

Кроме того, 2 месяца ареста получила и 48-летняя Земфира Гайнуллина – глава секты, в которой состояли родители убитого мальчика.

Как сообщал УНИАН, о смерти мальчика стало известно 28 ноября. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, и 9-летний мальчик задохнулся. Оба родителя задержаны.