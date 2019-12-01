В России школьники нашли вмерзшего в лед младенца
02:45, 01 декабря 2019Русский міръ
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Местный житель достал из льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.
Инцидент случился в городе Красный Кут / фото: СК
В Саратовской области Российской Федерации школьники нашли тело младенца, вмерзшего в лед.
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Об этом сообщается на сайте регионального СК.
В субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.
По предварительным данным, тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.
Как сообщал УНИАН, житель российского Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову.
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