В России школьники нашли вмерзшего в лед младенца

Местный житель достал из льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

В Саратовской области Российской Федерации школьники нашли тело младенца, вмерзшего в лед.

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Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В субботу, 30 ноября, в городе Красный Кут дети, игравшие у реки Еруслан, увидели во льду странный предмет и позвали взрослого. Тот с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

По предварительным данным, тело младенца пробыло в воде около месяца. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, житель российского Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову.