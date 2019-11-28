Активного участника аннексии Крыма теперь россияне обвиняют в терроризме

Официальных комментариев от российских силовых ведомств в Крыму до сих пор нет.

В Крыму российские силовики задержали активиста Сергея Акимова, одного из активных участников аннексии полуострова в 2014 году, и провели обыски в его доме.

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым Реалии.

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Силовики пришли с обысками в квартиру Акимова утром 28 ноября. Пропагандисту выдвинуты обвинения по трем статьям – экстремизм, терроризм и разжигание межнациональной розни.

Официальных комментариев от российских силовых ведомств в Крыму до сих пор нет.

Сергей Акимов принимал активное участие в событиях «крымской весны» 2014 года, награжден российскими медалями (в частности – «За освобождение Крыма»). Впрочем, в российских реалиях не смог развивать свой бизнес и был уволен с работы.

Мужчина неоднократно выходил на одиночные пикеты и митинги против действий крымской власти. Акимов также известный как «атаман крымского казачества».

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» не пропустили в Украину российского актера театра и кино.