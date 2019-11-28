В Украину не пустили российского актера на кастинг сериала

По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о 39-летнем Николае Иванове.

В международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» не пропустили в Украину российского актера театра и кино.

Читайте такжеВ Украину пытался попасть военный РФ из Приднестровья и молдаванин с георгиевской лентойОб этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска. «Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году заезжал на территорию временно оккупированной Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл с целью участия в кастинге одного из сериалов», – отметили в ГНСУ.

Кроме того, что сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Согласно информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об 39-летнем актере Николае Иванове.