В Украину не пустили российского актера на кастинг сериала
В международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» не пропустили в Украину российского актера театра и кино.
Читайте такжеВ Украину пытался попасть военный РФ из Приднестровья и молдаванин с георгиевской лентойОб этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска. «Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году заезжал на территорию временно оккупированной Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл с целью участия в кастинге одного из сериалов», – отметили в ГНСУ.
Кроме того, что сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
Согласно информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об 39-летнем актере Николае Иванове.