Не поделили ребенка: в Москве мужчина напал на бывшую жену с ножом, появилось видео инцидента
14:24, 25 ноября 2019Русский міръ
164 0
Пострадавшая 29-летняя женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Мужчина нанес бывшей жене несколько ножевых ранений в грудь / скриншот из видео
В Москве мужчина напал на свою бывшую жену с ножом, которая отказалась отдавать ему ребенка.
Читайте такжеВ России вооружённый мужчина ворвался в детский сад и убил одного из детей
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
Инцидент случился на Волгоградском проспекте возле жилого дома. 27-летний Гурбан Гасымзаде нанёс бывшей жене несколько ножевых ранений в грудь, якобы из-за того, что она не отдавала ему ребёнка. После этого Айнур успела забежать в подъезд и позвала на помощь.
Сейчас 29-летняя женщина находится в больнице, её прооперировали, состояние остаётся тяжёлым. Гурбана разыскивает полиция.
Как сообщал УНИАН, в российском Нижнем Новгороде убили и сожгли 20-летнюю беременную девушку Татьяну Зимину. Она ждала двойню.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter