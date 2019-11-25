Не поделили ребенка: в Москве мужчина напал на бывшую жену с ножом, появилось видео инцидента

Пострадавшая 29-летняя женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Москве мужчина напал на свою бывшую жену с ножом, которая отказалась отдавать ему ребенка.

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Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент случился на Волгоградском проспекте возле жилого дома. 27-летний Гурбан Гасымзаде нанёс бывшей жене несколько ножевых ранений в грудь, якобы из-за того, что она не отдавала ему ребёнка. После этого Айнур успела забежать в подъезд и позвала на помощь.

Сейчас 29-летняя женщина находится в больнице, её прооперировали, состояние остаётся тяжёлым. Гурбана разыскивает полиция.

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