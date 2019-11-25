цей матеріал доступний українською

Не поделили ребенка: в Москве мужчина напал на бывшую жену с ножом, появилось видео инцидента

14:24, 25 ноября 2019
Русский міръ
164 0
Мужчина нанес бывшей жене несколько ножевых ранений в грудь / скриншот из видео

Читайте такжеВ России вооружённый мужчина ворвался в детский сад и убил одного из детей

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент случился на Волгоградском проспекте возле жилого дома. 27-летний Гурбан Гасымзаде нанёс бывшей жене несколько ножевых ранений в грудь, якобы из-за того, что она не отдавала ему ребёнка. После этого Айнур успела забежать в подъезд и позвала на помощь.

Сейчас 29-летняя женщина находится в больнице, её прооперировали, состояние остаётся тяжёлым. Гурбана разыскивает полиция.

Как сообщал УНИАН, в российском Нижнем Новгороде убили и сожгли 20-летнюю беременную девушку Татьяну Зимину. Она ждала двойню. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#нападение с ножом