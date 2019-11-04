В России беременную двойней девушку зарезали, а затем сожгли (фото)
17:10, 04 ноября 2019Русский міръ
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Убийц удалось задержать в день преступления.
Девушка была беременна двойней / t.me/Lshot
В российском Нижнем Новгороде убили и сожгли 20-летнюю беременную девушку Татьяну Зимину. Она ждала двойню.
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В тот день к девушке пришла пара знакомых. Стали выпивать, поругались, и парни схватились за ножи, сообщает Telegram-канал Life.
"Когда все было кончено, вынесли из квартиры украшения и подпалили ее. Один из убийц спустился по пожарной лестнице. Прохожий спросил, не осталось ли кого внутри. Ответил: "Нет". Их удалось задержать в тот же день. Одному 19, другому 27. Обоим светит вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель российского Архангельска предстанет перед судом за убийство троих мужчин, которых он съел.
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