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В России беременную двойней девушку зарезали, а затем сожгли (фото)

17:10, 04 ноября 2019
Русский міръ
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Девушка была беременна двойней / t.me/Lshot

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В тот день к девушке пришла пара знакомых. Стали выпивать, поругались, и парни схватились за ножи, сообщает Telegram-канал Life.

"Когда все было кончено, вынесли из квартиры украшения и подпалили ее. Один из убийц спустился по пожарной лестнице. Прохожий спросил, не осталось ли кого внутри. Ответил: "Нет". Их удалось задержать в тот же день. Одному 19, другому 27. Обоим светит вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что житель российского Архангельска предстанет перед судом за убийство троих мужчин, которых он съел.

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Теги: #Россия#убийство