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В России мать с двумя маленькими детьми выбросилась из окна - оставила странную предсмертную записку (фото)

10:02, 11 ноября 2019
Русский міръ
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Женщина и ее дочь погибли, за жизнь сына борются врачи / фото Mash

Предварительно, один малыш и сама мать скончались на месте. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи, он в реанимации, говорится в Telegram-канале Life.

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"Перед тем как выброситься в окно, женщина позвонила в скорую... Она сказала, что ее ребенок заболел и ему очень плохо. Но, когда врачи приехали на место, дверь никто не открыл", - говорится в сообщении.

Женщина оставила предсмертную записку, в которой написала: "Не сажайте Виталика (так зовут ее мужа) в тюрьму". 

"Виталий уже едет на допрос. Мужчина работает механиком, с утра, как обычно, вышел на работу.  Оставшись одна, жена взяла обоих детей и выбросилась из окна", - сообщает Telegram-канал Mash.

Установлена личность погибших матери и ребенка - это 36-летняя Людмила Соколова и ее 9-месячная дочь Анна.

фото Mash
фото Mash

Ранее в России дети едва не пострадали при сносе девятиэтажки. На кадрах видно, как дети, сидевшие на снежном бугре недалеко от дома, разбегаются от рассыпающегося здания.

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Теги: #дети#смерть#Россия