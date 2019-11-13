Ждали 20 лет: в РФ построили "игрушечный" мост через реку

Кроме того, что мост оказался пластиковым, его еще и будут разбирать на зиму.

В России в селе Єлентово (Татарстан) был помпезно открыт мост через реку Шешма. Однако мост оказался пластиковым и на зиму его будут разбирать.

Об этом сообщает "Экспресс-газета".

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Отмечается, что этого события местные жители ждали с большим нетерпением на протяжении 20 лет. Однако неожиданностью для них оказалось то, что конструкцией нельзя пользоваться зимой, ведь она хлипкая и не выдержит натиска льда.

Каждую зиму пластиковую конструкцию будут демонтировать, а затем возвращать на место весной.

Конечно, в селе есть еще ржавый понтонный мост, а также гнилая деревянная переправа, но в итоге местным детишкам придется ходить за знаниями в местную школу прямо по льду.

Как сообщал УНИАН, в поезда Москва - Белгород на полном ходу отцепились восемь вагонов, в результате чего пассажирам пришлось догонять поезд пешком.