В темноте по шпалам: в РФ у поезда отцепились восемь вагонов, пассажиры шли пешком (видео)
14:27, 11 ноября 2019Русский міръ
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По словам одного из пассажиров, они не доехали 20 минут до Белгорода.
Пассажиры поезда шли с сумками в темноте по шпалам / иллюстрация: УНИАН
У поезда Москва - Белгород на полном ходу отцепились восемь вагонов, в результате чего пассажирам пришлось догонять поезд пешком.
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Об этом рассказал один из пассажиров, передает в понедельник, 11 ноября, «Белгород №1».
По словам мужчины, они не доехали 20 минут до Белгорода. На снятых им кадрах видно, что пассажиры поезда идут в темноте по шпалам.
Как пишет «Белгород№1», родственники ожидали пассажиров три часа. Отмечается, что вагоны не сошли с рельсов и никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой.
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