В темноте по шпалам: в РФ у поезда отцепились восемь вагонов, пассажиры шли пешком (видео)

По словам одного из пассажиров, они не доехали 20 минут до Белгорода.

У поезда Москва - Белгород на полном ходу отцепились восемь вагонов, в результате чего пассажирам пришлось догонять поезд пешком.

Читайте также"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы произошло ЧП (видео)

Об этом рассказал один из пассажиров, передает в понедельник, 11 ноября, «Белгород №1».

По словам мужчины, они не доехали 20 минут до Белгорода. На снятых им кадрах видно, что пассажиры поезда идут в темноте по шпалам.

Как пишет «Белгород№1», родственники ожидали пассажиров три часа. Отмечается, что вагоны не сошли с рельсов и никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой.