Кадыров призвал "убивать, сажать, пугать" за оскорбление чести в интернете

Кремль не будет проверять высказывания Рамзана Кадырова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь".

Сюжет с выступлением Кадырова перед правительством региона появился на телеканале Грозный 5 ноября.

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«Тех, кто нарушает согласие между людьми, сплетничает, создает раздор. Если мы не остановим таких людей, не убьем их, не посадим, не напугаем, ничего не получится», – цитирует в переводе слова Кадырова Настоящее время.

Кадыров добавил, что готов преследовать того, кто задевает честь, даже если «весь мир сгорит синим пламенем» и «законы всех стран будут нарушены».

«Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне – 45 лет, что мне еще делать в этом мире», – заявил Кадыров.

Вскоре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам, что не читал оригиналов стенограмм заседания правительства Чечни и что ему «неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место».

Отвечая на вопрос о возможных особых правовых условиях в Чечне, Песков сказал, что это российский регион «со всеми юридическими и прочими вытекающими последствиями с точки зрения режима применения законодательства», пишет оппозиционный телеканал Дождь.

Как сообщал УНИАН, в Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова (троюродного племянника Рамзана Кадырова) после появления видео, на которых он жестоко ведет себя с местными жителями с 2012 по 2015 годы.