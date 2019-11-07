В РФ начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить готовность подчиненных

Подозреваемый пояснил, что таким образом хотел проверить готовность своего подразделения к реагированию на пожары.

Глава пожарной части села Балыкса Аскизского района Хакасии Российской Федерации Иван Шнайдер арестован по подозрению в поджоге шести жилых домов.

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Об этом сообщает издание «Вести.Хакасия».

Отмечается, что Шнайдер был назначен руководителем пожарной части в августе. За три месяца на должности он опубликовал множество фотографий и достижений в соцсетях. Именно с приходом Шнайдера на должность в селе сгорело шесть домов и несколько нежилых помещений.

Одна из видеозаписей с камер наблюдения позволила опознать поджигателя - им оказался Шнайдер. Дома Шнайдер поджигал ночью, когда не находился на дежурстве.

По словам источника, горе-пожарник признал вину. Подозреваемый пояснил, что таким образом хотел проверить готовность своего подразделения к реагированию на пожары.

Как сообщал УНИАН, в поселке Черный Яр Новолялинского района на Урале в результате пожара сгорели три жилых и 10 заброшенных домов. Огонь охватил поселок из-за мужчины, который сжигал мусор: пламя перекинулось на сухую траву, а дальше ветер понес его на соседние участки.