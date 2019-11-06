В России 90-летнего профессора осудили за хранение конопли для рыбалки

При вынесении приговора суд учел возраст подсудимого, состояние здоровья, мотив, цель и вид умысла.

Сараевский районный суд Рязанской области приговорил 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Николая Рябова к 3,5 года колонии условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт суда.

По версии следствия, осужденный «несколько десятков лет назад» посадил на своем участке в селе Большие Можары несколько кустов конопли, высушивал, смешивал ее семена с геркулесовой кашей и ловил на эту смесь рыбу.

На суде Рябов признал вину и раскаялся. Во время заседания отмечалось, что сам он никогда не курил коноплю и не употреблял никакие другие наркотики. При вынесении приговора суд учел возраст подсудимого, состояние здоровья, мотив, цель и вид умысла. Также были приняты во внимание его статус почетного работника высшего образования России, благодарственные письма президента и ректора университета.

Отмечается, что в 2018 году профессор уже был осужден на два года и два месяца условно за выращивание, приобретение и хранение выращенной им конопли (часть 2 статьи 228 УК РФ).

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