Российский музей отменил лекцию о пакте Молотова-Риббентропа из-за "неэтичности"

Чтения должны были пройти 30 октября. Однако сейчас время анонса мероприятия исчезло с сайта музея, анонс доступен в кэше Google.

Исторический музей отменил «Дилетантские чтения» на тему пакта Молотова-Риббентропа, поскольку дискуссия была бы «крайне неэтичной» накануне Дня народного единения и 75-летия Дня победы.

Об этом сообщил российский оппозиционный телеканал Дождь.

Читайте такжеВ Украине и США русские видят потенциальную военную угрозу для России – опрос

Чтения должны были пройти 30 октября. Однако сейчас время анонса мероприятия исчезло с сайта музея, анонс доступен в кэше Google.

Телеканал отмечает, что ранее московский книжный магазин отказался продавать исторический журнал с обложкой Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина с фатой на голове.

Справка УНИАН. Соглашение о ненападении между Германией и Советским Союзом, или Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года должно было гарантировать нейтралитет СССР в конфликте Третьего Рейха с Польшей и странами Запада, и предоставляло возможность захвата Советским Союзом бывших территорий Российской империи, а также территорий, никогда ей не принадлежавших. Договор, вместе с другими советско-германскими соглашениями, утратил силу 22 июня 1941 года после нападения Германии на Советский Союз.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что соглашение о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией — «Пакт Молотова-Риббентропа» — было «вынужденным шагом» для власти СССР и спасло сотни тысяч жизней.