"Вынужденный шаг": МИД России оправдал подписание "Пакта Молотова-Риббентропа"

Российские дипломаты считают, что соглашение с Третьим Рейхом позволило СССР «укрепить обороноспособность» страны.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что соглашение о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, «Пакт Молотова-Риббентропа», было «вынужденным шагом» для власти СССР и спасло сотни тысяч жизней.

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Об этом говорится в Twitter МИД РФ.

Российские дипломаты считают, что соглашение с Третьим Рейхом позволило СССР «укрепить обороноспособность» страны.

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных рубежах, а население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Таким образом были спасены сотни тысяч жизней», — заверили в российском МИД.

❗ Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.🔗https://t.co/9NLFzRQfjbpic.twitter.com/Kkp2PYeQzV — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 22, 2019

«Пакт Молотова-Риббентропа» власти СССР и Третьего Рейха заключили в августе 1939 года. Такое соглашение имело секретный протокол, которым Берлин и Москва поделили между собой Восточную и Центральную Европу на «сферы влияния». Это позволило нацистской Германии 1 сентября вторгнуться в Польшу, а советские войска сделали это на две недели позже.