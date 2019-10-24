Челябинская епархия РПЦ заявила о связи Хэллоуина, "Джокера" и массовых протестов

В епархии призывают вообще отказаться от празднования, чтобы не пускать в свои души "дыхание бездны".

В Миссионерском отделе Челябинской епархии в очередной раз заявили об опасности празднования Хеллоуина, выразив при этом особенную обеспокоенность тем, что россиянам советуют переодеваться в выдуманного персонажа «Джокер».

Читайте такжеГреческие политики поссорились из-за фильма "Джокер"Об этом говорится в обращении епархии, размещенном у них на сайте.

«В 2019 году в празднование «Хеллоуина» может вмешаться еще один дополнительный и важный деструктивный фактор. Он связан с выходом на экраны российских кинотеатров американского художественного фильма «Джокер». Поэтому на интернет-ресурсах специфической «оранжевой» окраски стали появляться «рекомендации» праздновать «Хеллоуин» в костюмах «Джокера». Эти «рекомендации» политтехнологов, обращенные к культовому сознанию молодежи, по мнению ряда аналитиков вполне можно расценивать как провокационные, особенно если учесть массовые беспорядки с поджогами автомобилей, магазинов, нападений на полицейских и просто случайных граждан, строительством баррикад, которые происходили на Хэллоуин в Париже в 2018 году, в Кёльне в 2017 году, в Лондоне в 2015 году и т.д» – указали в епархии.

В епархии считают, что, празднуя Хеллоуин, человек «выражает готовность впустить в свою душу дыхание бездны».