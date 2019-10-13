"Если нужно, прорвемся силой": якутский шаман раскрыл планы по "изгнанию Путина"

Шаман приказал явиться к нему всем 24 участникам пешего похода на Москву, который планирует продолжить весной.

Якутский шаман Александр Габышев собирает отряд, чтобы продолжить поход на Москву.

Об этом шаман поведал в своем обращении.

"Первый был приказ - приготовиться. Второй приказ - по сложившимся обстоятельствам, подробнее вы потом узнаете. Отряд, приказываю - явиться в Якутск!" - сказал шаман в своем обращении.

Он приказал явиться всем 24 участникам пешего похода на Москву. Новый старт намечен на весну, и стартовать отряд будет ровно с того места, где его задержали - вблизи Иркутска.

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"Никакие судебные разбирательства меня не задержат. Если оно протянется до лета, никакие меня препятствия не задержат. Как запланировано, весной поход будет продолжен. Мы прорвемся, надо будет - силой", - обещает он.

Представители шамана продолжают собирать деньги, но уже не на судебные издержки, а на продолжение похода.

"Если какие-то обстоятельства, то мы и среди зимы продолжим, а если все нормально, то с весны, с теплом, мы обязательно выйдем, и никакие препоны ни меня, ни мой отряд не удержат. Первый член моего отряда прилетит в понедельник. Это известный и всеми уважаемый Дед Мороз. Он уже купил билет", - объясняет шаман.

"Я готов в любую минуту пойти по трассе. Потому что цель - народовластие, возвращение свободы, свободы выражения своего мнения", - подтвердил соратник шамана Виктор Егоров, более известный как Дед Мороз.

В недавнем обращении к Путину Габышев заявил, что к 2021 году все равно доберется до Москвы и пообещал обеспечить президенту безопасность, если тот добровольно уйдет в отставку.

"Я бы, если он мирно желал меня встретить, сказал ему – уходи, пожалуйста, демон, я тебя все равно считаю демоном. Мирно иди в отставку, ни один волос с тебя не упадет. Ни одна капля крови с тебя не упадет", – говорит Габышев.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым.