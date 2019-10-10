"Вся Россия за меня": якутский шаман решил возобновить поход против Путина

По его словам, поход носит исключительно мирный характер и «ни одна капля крови у Путина не прольется».

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Якутия.Инфо».

«Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет... Мне главнее веление бога», - заявил Габышев.

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По его словам, поход носит исключительно мирный характер и «ни одна капля крови у Путина не прольется».

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым. Однако правозащитники хотят провести собственную экспертизу.