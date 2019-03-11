Переплюнули блины с лопаты: в России людям раздавали блины, бросая их с крыши (видео)

На кадрах видно, как люди стоят у деревянного терема и пытаются поймать летящие на них блины.

В российском Нижнем Новгороде в рамках празднования Масленицы людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.

Соответствующее видео опубликовал паблик "Типичный Нижний Новгород", после чего оно разошлось по сети.

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"Помните, как в Ставрополе людей кормили блинами с лопаты? Вчера на Щёлоковском хуторе не стали заморачиваться и просто побросали блинами в людей с крыши", - говорится в сообщении.

В публикации речь идёт об этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор", где и проходили гулянья. На кадрах видно, как на фоне громко играющей музыки люди стоят у деревянного терема и пытаются поймать летящие на них блины.

В комментариях раскритиковали организаторов за подобное отношение.

"Как собакам, а они и рады", "Нате, подавитесь", "Скоро с грузовика на землю будут вываливать", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов.