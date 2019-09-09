В России хотят ввести новый православный выходной

Авторы документа подчеркивают, что во многих странах первый понедельник после Пасхи уже является нерабочим днем.

Понедельник после Пасхи может стать еще одним православным выходным, введенным на территории Российской Федерации.

Государственная Дума рассмотрит соответствующий законопроект 10 сентября, передает "Вечерняя Москва".

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Уточняется, что нормативный правовой акт был создан еще в 2017 году двумя депутатами – Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. В специальной записке они поясняют, что выходной день необходимо ввести для "законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника".

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение послужит очередным подтверждением того, что православие занимает "в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры особую роль".

Отметим, что в 2020 году православная Пасха в РФ приходится на воскресенье, 19 апреля.