Даже не шелохнулся: в московском дворе средь бела дня сожгли мужчину (видео 18+)

В результате поджога потерпевший получил серьезные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во дворе на юге Москвы среди бела дня сожгли мужчину.

Видео инцидента в среду, 21 августа, публикует Telegram-канал «112».

Читайте такжеВ Москве загорелся мужчина, бросавший под зданием российского Совфеда "коктейли Молотова"

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к сидящему на лавочке за столом человеку, обливает легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает.

В результате потерпевший получил серьезные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Поджигателя разыскивают сотрудники полиции, его личность уже установлена.

В столичной полиции отметили, что инцидент произошел в среду на Касимовской улице, в районе Бирюлево Восточное.

Как сообщал УНИАН, неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, он госпитализирован с ожогами 98% тела.