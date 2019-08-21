Даже не шелохнулся: в московском дворе средь бела дня сожгли мужчину (видео 18+)
18:31, 21 августа 2019Русский міръ
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В результате поджога потерпевший получил серьезные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Личность поджигателя уже установлена / скриншот
Во дворе на юге Москвы среди бела дня сожгли мужчину.
Видео инцидента в среду, 21 августа, публикует Telegram-канал «112».
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На кадрах видно, как злоумышленник подходит к сидящему на лавочке за столом человеку, обливает легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает.
В результате потерпевший получил серьезные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Поджигателя разыскивают сотрудники полиции, его личность уже установлена.
В столичной полиции отметили, что инцидент произошел в среду на Касимовской улице, в районе Бирюлево Восточное.
Как сообщал УНИАН, неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, он госпитализирован с ожогами 98% тела.
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