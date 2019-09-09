Сообразили на троих: в РФ бомжи создали футбольный клуб, но их гоняет молодежь
В Уфе несколько бездомных мужчин объединились в футбольную команду, назвав свой клуб в честь республиканской команды «Гастелло».
Об этом сообщает Mash.
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«Нас называют бродяги, бомжи… Мы просто общаемся, объединяемся и играем», - рассказывает один из игроков.
Однако нашлись и те, кому не понравилось появление бомжей на спортплощадке. Поэтому бомжей часто гоняют, и они вынуждены оттачивать мастерство на асфальте и верить в перемену настроений местного футбольного комьюнити.
«Один из бездомных - бывший профессиональный футболист. Когда-то Александр был нападающим, затем попал в тюрьму, а теперь ночует на улице. Бездомные собираются на матчи раз в неделю и все время надеются, что их не выгонят с площадки», - говорится в сообщении.
По словам бездомных, они занялись футболом, чтобы разнообразить свой образ жизни, а теперь задумываются об официальной регистрации клуба.