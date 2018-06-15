ЧМ-2018 в России: болельщик с билетом за 33 тысячи смотрел матч стоя - кресло оказалось не прикручено

Место находится на центральной трибуне, где сидят обладатели билетов первой категории.

Болельщик, купивший билет на первый матч Чемпионата мира в России за 33 тысячи рублей (около 14 тысяч гривень по текущенму курсу), был вынужден смотреть игру стоя. Об этом в Facebook рассказал Николай Пивненко.

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«Человек обратился к волонтеру, но, к сожалению, весь первый тайм он вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то. И сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники". Таком новом и современном. Стыдно», - написал очевидец.

Кресло болельщика оказалось не прикручено. По словам Пивненко, возле кресла лежала гайка, однако починить его оказалось некому. Место находится на центральной трибуне, где сидят обладатели билетов первой категории. На сайте Международной федерации футбола (ФИФА) такой билет стоит 33 тысячи рублей.