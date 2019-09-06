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Запасайтесь успокоительными: в России появились "тревожные" сырки (фото)

20:05, 06 сентября 2019
Русский міръ
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В России появились тревожные сырки / фото соцсети

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Фотографию странного угощения в социальные сети выложил недоумевающий покупатель.

"Внимание! В наш городок завезли тревожные сырки.  Будьте бдительны и не теряйте самообладания! Лучше всего заранее запастись успокаивающими средствами", - пишут в соцсетях.

Вероятнее всего, производитель просто допустил опечатку на упаковке, превратив творожный сырок в тревожный. Однако такая ошибка успела позабавить сеть.

Как сообщал УНИАН, РПЦ будет производить игристые вина.

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Теги: #Россия#еда