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"Снял штаны и крикнул, что горю": у российского школьника в кармане загорелся смартфон (фото)

18:29, 05 сентября 2019
Русский міръ
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Причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона / сообщество "Черное&Белое Магнитогорск"

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк», - рассказал школьник.

Фото: Go174.ru

После обследования врачи поставили ему диагноз ожог второй степени.

По мнению подростка, причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона. Он купил его в комиссионном магазине, поэтому гарантийный срок истек.

сообщество "Черное&Белое Магнитогорск"

Как сообщал УНИАН, в российском городе Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.

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Теги: #Россия#телефон