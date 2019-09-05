"Снял штаны и крикнул, что горю": у российского школьника в кармане загорелся смартфон (фото)
18:29, 05 сентября 2019Русский міръ
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Подростку помог прохожий, который одел строительные перчатки и вытащил телефон из брюк.
Причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона / сообщество "Черное&Белое Магнитогорск"
В Магнитогорске у десятиклассника Егора Г. в кармане брюк загорелся мобильный телефон.
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк», - рассказал школьник.
Фото: Go174.ru
После обследования врачи поставили ему диагноз ожог второй степени.
По мнению подростка, причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона. Он купил его в комиссионном магазине, поэтому гарантийный срок истек.
сообщество "Черное&Белое Магнитогорск"
Как сообщал УНИАН, в российском городе Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.
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