В России загорелся катафалк с покойником
18:25, 04 сентября 2019Русский міръ
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Россияне удивляются: автобус сгорел почти полностью, а тело покойника осталось невредимым.
Скриншот с видео
В Нижнем Новгороде (Россия) практически полностью сгорел автобус ритуальной службы, в салоне находились покойник и его родственники.
Об этом сообщает местная служба чрезвычайников.
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В МЧС отметили, что сгорел только автобус, тело умершего осталось невредимым.
Событие произошло 4 сентября в полдень. Во время поворота ПАЗ внезапно вспыхнул. Люди сразу выбежали наружу, покинув покойного. Некоторые из очевидцев начал снимать на видео.
За 25 минут автобус сгорел почти полностью, а огонь перекинулся на соседние легковые автомобили. На удивление пожарных, тело в катафалке не пострадало.
Как сообщал УНИАН, в гимназии российского города Омск на детей обвалилась часть потолка. Одна школьница получила серьезные травмы.
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