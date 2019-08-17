В России автобус с пассажирами врезался в стену здания, есть жертвы (фото, видео)

Сейчас на месте работают экстренные службы.

В российской Перми на Новогайвинской улице автобус маршрута № 53 врезался в стену здания.

В региональном Минздраве сообщили агентство ТАСС, что по предварительным данным пострадали 10 человек из них пять детей, которые находятся в состоянии средней тяжести.

При этом местное издание 59.ру сообщает, что пострадали 20 человек, причем один человек погиб. Приводятся слова очевидцев, которые характеризуют обстановку на месте аварии, как "ужас".

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"Есть дети пострадавшие, все в крови. Море машин, несколько скорых и пожарка. Ребенка выводили, подростка — все лицо в крови", - приводит портал рассказ очевидца.

«Смят весь перед автобуса, разбиты окна», - написали свидетели происшедшего в соцсетях.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на здание, находящееся с правой стороны по ходу движения", - сообщили в краевой полиции. - "На место аварии выехали все оперативные службы: полиция, скорая, спасатели. Количество пострадавших уточняется".

Причиной аварии могло стать пробитое колесо автобуса.

Сейчас дорога Дружбы в сторону Гайвы от отворота на Нижнюю Курью перекрыта. Водителей просят выбирать объездные пути.

Сейчас на месте работают экстренные службы