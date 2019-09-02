В России школьникам ко Дню знаний спели "Рюмку водку на столе"

Приглашенная группа исполнила песни "по просьбе молодежи".

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса "Рюмка водка на столе" и композицию группы "Ленинград" со словами: "Наверное, был я бухой".

Видео опубликовано на YouTube-канале поселка.

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На видео видно, как песню про "рюмку водки" слушают девушки в возрасте 13-14 лет, а также дети дошкольного возраста.

В администрации населенного пункта пояснили, что песни исполнила группа "Сентябрь", которую на праздник пригласил депутат Челябинского горсовета Виталий Паутов.

В беседе с местным изданием депутат сказал, что песни музыканты сыграли "по просьбе молодежи" в конце мероприятия.

Как сообщал УНИАН, развлекательное заведение в Новом Уренгое (Россия) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний.