«Личная» продавщица мороженого Путину бесследно исчезла – СМИ

Журналистам не удалось обнаружить на авиасалоне МАКС ни саму продавщицу, ни ее торговый лоток.

Президент РФ Владимир Путин два раза купил мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне МАКС – в 2017 и в 2019 году. Журналисты попробовали отыскать женщину, но не смогли. Мороженщица исчезла вместе со своей тележкой.

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За поиск продавщицы взялись журналисты MK.RU. Отмечается, что на следующий день на месте, где Путин в этом году купил вафельные рожки, витрины с мороженым не оказалось. В ходе дальнейшего обхода авиасалона найти тот же лоток и ту же продавщицу не удалось.

Отмечается, что на фестивале есть холодильники, за ними работают продавщицы в стандартной голубой форме. Но таких же тележек-лотков, как на видео с Путиным, да еще и с продавщицей-блондинкой в синей форме нигде нет.

При этом, никто из продавщиц не смог ответить журналистам на вопрос «не знаете, кто тут мороженое Путину продал?». Не смогли ничего сказать о загадочной блондинке и в павильонах.

В расследовании указано, что в местных лотках не продаются стаканчики, которые покупал Путин – на авиасалоне продают мороженое другой марки.

Кроме того, ради визита Путина и Эрдогана часть выставочной экспозиции была оцеплена – за оцепление вывели всех посторонних (что подтверждают и продавщицы). Тем более странно выглядит то, что в самом сердце зоны безопасности появляется лоток с мороженным. А затем бесследно исчезает.

Напомним, журналисты заметили, что Путин по меньшей мере два раза купил мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне «МАКС». Так, в 2017 году Путин попробовал на авиасалоне пломбир. Тогда он просил оплатить десерт главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

В этом году президент РФ снова купил мороженое и угостил им президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и нескольких чиновников. Судя по всему, в обоих случаях российский лидер покупал мороженое у одной и той же женщины.

СМИ и блогеры и раньше обращали внимание на то, что президента РФ часто окружают одни и те же «люди из народа». Так, в сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре.