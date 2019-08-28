У Путина нашлась «личная» продавщица мороженого – СМИ

СМИ и блогеры уже обращали внимание на то, что президента РФ часто окружают одни и те же «люди из народа».

Президент РФ Владимир Путин по меньшей мере два раза купил мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне «МАКС-2019».

Читайте такжеРоссийский юрист написал на Путина заявление за езду на мотоцикле без шлема

На это обратила внимание «Медиазона», сравнив видеозаписи 2017 и 2019 годов.

Так, в 2017 году Путин попробовал на авиасалоне пломбир. Тогда он просил оплатить десерт главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

В этом году президент РФ снова купил мороженое и угостил им президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и нескольких чиновников. Судя по всему, в обоих случаях российский лидер покупал мороженое у одной и той же женщины.

В свою очередь, «Медуза» отмечает, что СМИ и блогеры и раньше обращали внимание на то, что президента РФ часто окружают одни и те же «люди из народа». Так, в сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре.

Российские СМИ также сообщили, что выбранное Путиным мороженое «Коровка из Кореновки» подорожало на 10 рублей по сравнению с 2017 годом.