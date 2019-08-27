Эрдоган намекнул на интерес Турции к военным самолетам России

Об этом он сказал во время визита на российское авиашоу, где демонстрировали Су-57.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна хочет продолжить сотрудничество с Россией в оборонной промышленности. В частности, это сотрудничество может включать и военные самолеты.

Об этом, как сообщает Reuters, он сказал после переговоров в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Эрдоган сделал свои комментарии после того, как он вместе с российским лидером посетили авиашоу на окраинах российской столицы, где проводились демонстрационные полеты Су-57, которые в России называют «стелс-истребителями пятого поколения». Сегодня же Турция получила вторую часть российских систем С-400.

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После первой поставки этих российских ракет США пригрозили исключить Турцию из программы американских истребителей F-35. В Вашингтоне пояснили, что использование самолетов в одной системе с С-400 может закончиться потерей всех технических преимуществ истребителя. Ведь Москва может попытаться использовать поставленные Турции ракетные системы для получения данных об F-35.