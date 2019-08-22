Сеть покорил упоротый пирожок из Татарстана, призывающий идти на выборы (видео)

"Довольный треугольник" в тюбетейке и с гитарой называет себя идеальным кандидатом.

В Татарстане упоротый пирожок в тюбетейке и с гитарой агитирует всех идти на выборы.

Соответствующий ролик в своем Instagram выложил глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, призвавший таким образом людей принять участие в предстоящих выборах.

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Чиновник опубликовал видеоролик, где поет анимационный персонаж, сделанный в виде татарского национального блюда эчпочмака - треугольного пирожка с картошкой.

"Довольный треугольник" в тюбетейке называет себя идеальным кандидатом и призывает жителей республики идти на выборы 8 сентября. На заднем фоне кружатся паспорта РФ.

Эчпочмак спел следующую песню:

"Я довольный треугольник, идеальный кандидат.

Ровный, вкусный и умелый — каждый мне безумно рад.

Дибли дибли ди, дибли дибли ду,

Восьмого сентября на выборы иду!

Дибли дибли ду, дибли дибли ди,

Восьмого сентября на выборы иди!".

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ