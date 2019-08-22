Сеть покорил упоротый пирожок из Татарстана, призывающий идти на выборы (видео)
В Татарстане упоротый пирожок в тюбетейке и с гитарой агитирует всех идти на выборы.
Соответствующий ролик в своем Instagram выложил глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, призвавший таким образом людей принять участие в предстоящих выборах.
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Чиновник опубликовал видеоролик, где поет анимационный персонаж, сделанный в виде татарского национального блюда эчпочмака - треугольного пирожка с картошкой.
"Довольный треугольник" в тюбетейке называет себя идеальным кандидатом и призывает жителей республики идти на выборы 8 сентября. На заднем фоне кружатся паспорта РФ.
Эчпочмак спел следующую песню:
"Я довольный треугольник, идеальный кандидат.
Ровный, вкусный и умелый — каждый мне безумно рад.
Дибли дибли ди, дибли дибли ду,
Восьмого сентября на выборы иду!
Дибли дибли ду, дибли дибли ди,
Восьмого сентября на выборы иди!".
Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ