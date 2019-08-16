Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 24 августа
Правительство Москвы отказалось удовлетворить все заявки на акции протеста 24 августа.
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Об этом сообщает Meduza со ссылкой на организаторов митингов. Всего было подано четыре заявки на проведение протестов, ни одна из которых не была удовлетворена.
В частности, московские власти отказали в митинге на площади Победы, шествиях по проспекту Сахарова и по Тверской. Вместо этого организаторам предложили провести акции в отдаленном от центра районе Москвы Марьино.
Причиной отказа в проведении митингов, в частности, указываются "помехи движению пешеходов и транспорта" на заявленных улицах и "нарушение прав граждан, не участвующих в мероприятии".
Как сообщал УНИАН, мэрия Москвы также не согласовала митинг в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму, запланированный на 17 августа. При этом в этот день на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг Коммунистической партии РФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.