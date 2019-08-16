Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 24 августа

Всего было подано четыре заявки на проведение протестов, ни одна из которых не была удовлетворена.

Правительство Москвы отказалось удовлетворить все заявки на акции протеста 24 августа.

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Об этом сообщает Meduza со ссылкой на организаторов митингов. Всего было подано четыре заявки на проведение протестов, ни одна из которых не была удовлетворена.

В частности, московские власти отказали в митинге на площади Победы, шествиях по проспекту Сахарова и по Тверской. Вместо этого организаторам предложили провести акции в отдаленном от центра районе Москвы Марьино.

Причиной отказа в проведении митингов, в частности, указываются "помехи движению пешеходов и транспорта" на заявленных улицах и "нарушение прав граждан, не участвующих в мероприятии".

Как сообщал УНИАН, мэрия Москвы также не согласовала митинг в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму, запланированный на 17 августа. При этом в этот день на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг Коммунистической партии РФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.