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В день протестов в Москве пройдут соревнования по вождению автозаков

16:44, 09 августа 2019
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

Федеральная служба исполнения наказаний РФ планирует провести в Москве 10 августа соревнования по вождению автозаков. На этот день в российской столице запланирована акция протеста.

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Как сообщает агенство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСИН, в соревнованиях примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.

"Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне", - сообщает агенство.

Как сообщал УНИАН, на завтра в Москве запланирован очередной протест, связанный c недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, которые должны состоятся 8 сентября. Митинг будет проходить уже третью неделю подряд. Акции проста 27 июля и 3 августа сопровождались большим количеством задержанных, среди которых не только протестующие, но и обычные прохожие.

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Теги: #Протесты в России