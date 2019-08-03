Протесты в Москве: количество задержанных возросло до 700 человек

По данным Радио Свобода, задержаниями руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк.

В Москве число задержанных на несогласованной акции "Вернем себе право на выборы", которая проходит в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, составляет почти 700 человек.

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Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", который проводит мониторинг действий полиции и оказывает помощь задержанным.

"685 человек задержали в Москве во время акции "Вернем себе право на выборы", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Радио Свобода", наиболее интенсивные задержания проходили в районе Пушкинской и Трубной площадей. Оттуда много раз выезжали заполненные автозаки. Людей также забирали в полицию с бульваров. Среди задержанных – не только участники мероприятия, но и сотрудники СМИ (в том числе имевшие при себе все необходимые документы) и случайные прохожие.

"Радио Свобода" сообщает, что задержаниями в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после Революции достоинства сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, в центре Москвы проходит несанкционированная акция "Вернем себе право на выборы". Поводом для протеста стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Акция проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в соцсетях.

Протесты в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, продолжаются с середины июля. Большинство лидеров российского протеста арестованы на сроки от 7 до 30 суток. Самая многочисленная санкционированная акция состоялась 20 июля на проспекте Сахарова (по подсчетам МВД, она собрала около 12 тысяч участников, а по словам организаторов - более 20 тысяч). Самая громкая несанкционированная - 27 июля.