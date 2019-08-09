Задержанную на митинге в Москве журналистку вызвали в военкомат повесткой с мужским именем (фото)

Повестка пришла на имя Марий Владимирович Цветков.

Журналистку Reuters Марию Цветкову задержали после акции протеста 27 июля — несмотря на наличие аккредитации для работы на митинге. Через некоторое время ей пришла повестка в военкомат — на имя Марий Владимирович Цветков.

Журналистка рассказала «Медузе», что повестки массово рассылали всем задержанным на митинге, вне зависимости от того, состоят ли они на воинском учете.

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"Повестку в военкомат мне прислали официальным путем. Я не очень хочу говорить, какое официальное лицо мне ее вручало и где оно работает, потому что это официальное лицо сказало больше, чем нужно сказать. Лицо сказало мне, что по всем госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам — судебные приставы, налоговая, по воинскому учету, — чтобы если у кого-то есть долги — напомнить об этих долгах, если кто-то бегает от армии — тоже напомнить ему", - рассказала Цветкова.

"По версии официального лица, в повестке написано «Марио», но я там разглядела букву «и» и «ю». В военкомате сказали, что можно не идти. Бумага подписана военным комиссаром Кунцевского района", - добавила журналистка.

Ей объяснили, что повестки отправляли всем задержанным, кто состоит и не состоит на воинском учете.

Как сообщал УНИАН, что уже две недели подряд в России проходят массовые протесты, связанные c недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, которые должны состоятся 8 сентября. Новый митинг запланирован на 10 августа. Каждая акция сопровождается большим количеством задержанных, среди которых не только протестующие, но и обычные прохожие.