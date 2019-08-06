Россиянка прилипла к ванной и полдня звала на помощь

Семь часов – с 13 дня до 20 вечера женщина звала хоть кого-нибудь на помощь.

Жительница российской Самары Любовь Ивановна восемь часов просидела в ванне из-за того, что просто прилипла.

Женщина решила помыться – с пеной, солями и тотальным релаксом. Она встала в ванну и уже собиралась садиться, – но ноги предательски поехали вперед, сообщает Telegram-канал Baza.

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"Крупная Любовь Ивановна, создав эффект небольшого цунами, упала прямо на дно. Вам, наверное, знакомо это – прилипаете какой-то частью тела к поверхности ванны под водой, а потом с громким чмоком отлепляетесь. Любовь Ивановна прилипла. Вся. И сама отлепиться не сумела – слишком велика была площадь ваккума, образовавшегося между её телом и ванной", - говорится в сообщении.

Семь часов – с 13 дня до 20 вечера женщина звала хоть кого-нибудь на помощь, пока ее вопли не услышала соседка и не вызвала МЧС. Спасатели, приехав через час, вчетвером смогли извлечь Любовь Ивановну из ванны.

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