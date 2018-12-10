В РФ погибла молодая чемпионка, заряжая смартфон в ванной

У себя дома девушка принимала ванну, взяв с собой смартфон, который поставила на зарядку. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током.

Нелепый случай оборвал жизнь 15-летней чемпионки РФ по панкратиону Ирины Рыбниковой.

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У себя дома девушка принимала ванну, взяв с собой смартфон, который поставила на зарядку. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током. Чемпионка проживала в Иркутской области.

Два месяца назад Ирина Рыбникова победила на первенстве по панкратиону, что обеспечило ей место в национальной сборной ее страны по этому виду спорта.

Справка. Панкратион - возрожденное древнегреческое олимпийское единоборство. Этот вид боевых искусств очень напоминает бои без правил, бойцы могут использовать как удары руками и ногами, так и борцовские приемы. Для снижения травматизма голову спортсменов защищает шлем, на руках одеты перчатки, а на ногах - щитки.