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В РФ погибла молодая чемпионка, заряжая смартфон в ванной

08:57, 10 декабря 2018
Русский міръ
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15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла, заряжая смартфон в ванной / КП

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У себя дома девушка принимала ванну, взяв с собой смартфон, который поставила на зарядку. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током. Чемпионка проживала в Иркутской области.

Два месяца назад Ирина Рыбникова победила на первенстве по панкратиону, что обеспечило ей место в национальной сборной ее страны по этому виду спорта.

Справка. Панкратион - возрожденное древнегреческое олимпийское единоборство. Этот вид боевых искусств очень напоминает бои без правил, бойцы могут использовать как удары руками и ногами, так и борцовские приемы. Для снижения травматизма голову спортсменов защищает шлем, на руках одеты перчатки, а на ногах - щитки. 

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Теги: #смартфон#спортсмены#удар током