Стал известен мотив зверского убийства российской ЛГБТ-активистки Григорьевой

Тело активистки Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было обнаружено вечером 21 июля в кустах около ее дома.

28-летний житель Петербурга (Россия) сообщил следователям причину убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. По его словам, женщина назвала его "лохом и муд*ком", он обиделся, избил и нанес ей множественные ножевые ранения.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что находился под воздействием алкоголя. Оперативное видео с его допросом опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

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По подозрению в совершении преступления был арестован Алексей Волнянко - кладовщик в сети магазинов электроники.

СКР предъявил ему обвинение в убийстве. Он полностью признал вину. Волнянко был осужден на условный срок в начале июля 2019 года за хранение психотропных веществ. Он также, как и Григорьева, имеет отношение к местным ЛГБТ-движениям.

По данным российского следствия, с 20 по 21 июля 2019 года мужчина вместе с Григорьевой распивал спиртное, а потом они поссорились. Обвиняемый избил потерпевшую, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. От полученных ранений женщина скончалась, а обвиняемый скрылся, выкинув орудие преступления в кусты вблизи своего дома.

Его задержали 31 июля после показаний другого подозреваемого в убийстве Григорьевой - 38-летнего уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. Он признался, что выпивал с активисткой, а потом она ушла и продолжила с Волнянко.

Как сообщал УНИАН, тело активистки Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было обнаружено вечером 21 июля в кустах около ее дома. Погибшая 41-летняя активистка также участвовала в акциях в поддержку крымских татар и украинских политзаключенных.