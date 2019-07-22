В Санкт-Петербурге зарезали правозащитницу, которая поддерживала украинских политзаключенных

Погибшая 41-летняя активистка участвовала в акциях в поддержку представителей сексуальных меньшинств, крымских татар, а также украинских политзаключенных.

В Санкт-Петербурге убили известную правозащитницу Елену Григорьеву после угроз и нападений.

Об этом написал правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

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По его словам, Григорьева была убита в ночь на 20 июля у своего дома. До этого ей неоднократно угрожали, из-за чего она совместно с адвокатом обращалась в полицию.

«Да, узнал сегодня, что Лена просила общую знакомую в случае ее смерти позаботиться о ее коте, когда ей начали угрожать убийством. Она обещала это сделать, чтобы ее успокоить, хотя в реализацию угроз не верила. Просила сделать ей дубликат ключа, но она не успела...» - написал правозащитник.

Погибшая 41-летняя активистка участвовала в акциях в поддержку представителей сексуальных меньшинств, крымских татар, а также украинских политзаключенных.

«Фонтанка» со ссылкой на Следственный комитет написала, что подозреваемых в деле об убийстве пока нет. Криминалисты насчитали на теле погибшей восемь ножевых ранений.