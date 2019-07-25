В Омске девочку едва не прибил баннер фестиваля здорового образа жизни

Ребенок попал в больницу с переломом лодыжки и сотрясением головного мозга.

Упавший в Омске Российской Федерации рекламный баннер травмировал 10-летнюю девочку, игравшую в парке "Зеленый остров".

Об этом сообщает «Интерфакс».

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Ребенок попал в больницу с переломом лодыжки и сотрясением головного мозга.

Как отмечает пресс-служба СУ СКР по Омской области, на девочку упала рекламная конструкция фестиваля о здоровом образе жизни. Из-за порыва ветра у баннера сломалась одна из деревянных опор.

Следователи выясняют, нет ли в случившемся признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассматриваться по итогам проверки.

Как сообщал УНИАН, в палаточном лагере на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае РФ произошел масштабный пожар, в результате которого погибли как минимум четыре человека.