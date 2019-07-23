В России бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына (фото)

Мальчик в настоящее время находится в реабилитационном центре.

В селе Великовечное Белореченского района Краснодарского края РФ местный житель на протяжении нескольких месяцев держал на цепи 10-летнего сына в сарае.

Местные жители увидели ребенка в местном продовольственном магазине с цепью с навесным замком на шее, передает "Югополис".

Свидетели обратились в правоохранительные органы. Ребенку помогли освободиться, затем госпитализировали.

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Местные жители рассказали изданию, что отец-бизнесмен месяцами издевался над ребенком, наказывая его за проступки.

Днем 10-летний мальчик работал в огороде, а на ночь его приковывали цепью в сарае и запирали. Уточняется, что ребенку удалось сбежать, оторвав доску, к которой отец приковал его цепью.

СМИ сообщают, что мальчику удалось сбежать тогда, когда его отец повез жену в роддом рожать третьего ребенка.

Уголовного дело в отношении 46-летнего мужчины возбудил Белореченский межрайонный следственный отдел СКР по краю. Он подозревается в незаконном лишении своего 10-летнего сына свободы.

Ранее в селе Айдар-Николаевка Луганской области отец посадил на цепь 6-летнего мальчика, по словам мужчины, это — такой "метод воспитания".