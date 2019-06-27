На Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего сына (фото)

Как рассказал 37-летний отец мальчика, он уже несколько раз сажал сына на цепь.

В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец посадил на цепь 6-летнего мальчика, по словам мужчины, это - такой "метод воспитания".

Ребенка нашли во время проведения профилактического рейда по проверке лиц, склонных к домашнему насилию, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Отмечается, что ребенок металлической цепью был привязан к входной двери в коридоре дома.

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По предварительной информации, со слов отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой "метод воспитания", потому что тот не реагирует на его замечания и повреждает имущество.

Мальчика сейчас обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

Как написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, мать ребенка - 1992 г.р., а отец - 1982 г.р., последний работает механизатором.

Ранее сообщалось, что в Сумской области отец в течение трех лет держал на цепи своего больного сына.