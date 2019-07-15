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США обеспокоены последними задержаниями оккупантами крымских татар

20:28, 15 июля 2019
Общество
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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор / фото УНИАН

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выразил обеспокоенность последними сообщениями о задержании крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

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Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом Мустафой Джемилевым и его советником Рустемом Умеровым, говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Twitter.

"Во время встречи с Мустафой Джемилевым и Рустемом Умеровым, временный поверенный в делах Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом в поддержке территориальной целостности Украины, и глубокую обеспокоенность последними сообщениями о задержании крымских татар российской властью", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы Омерова, а также у ряда активистов и родственников фигурантов "дел "Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

Им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

11 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" постановил арестовать задержанных крымских татар до 5 августа.

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Теги: #крымские татары#оккупанты в Крыму#посольство США в Киеве