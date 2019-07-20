Американский режиссер скандального пропагандистского фильма просит Путина стать его кумом

Режиссер также отметил, что его дочь воспитана «в христианской традиции» и он считает, что сегодня молодые люди в Америке «в определенном смысле испорчены».

Скандальный американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун попросил российского президента Владимира Путина крестить его дочь. Это просьбу он высказал во время интервью с российским лидером.

Стенограмму разговора разместили на сайте Кремля.

Во время интервью Стоун вспомнил, что Путин крестил дочь Виктора Медведчука, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и руководителя администрации второго президента Украины Леонида Кучмы. Путин ответил, что быть крестным отцом всегда «большая честь». Режиссер предположил, что российский лидер крестил более сотни детей, но президент РФ ответил, что их единицы.

Когда Стоун попросил Путина крестить его 22-летнюю дочь, президент поинтересовался, хочет ли она быть православной, на что режиссер ответил «мы сделаем ее». Путин отметил, что сначала нужно спросить ее саму.

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Режиссер также отметил, что его дочь воспитана «в христианской традиции» и он считает, что сегодня молодые люди в Америке «в определенном смысле испорчены». Стоун добавил, что «шокирован тем, как мыслит молодое поколение».

«Они очень много принимают как должное. Мышление, парадигма, очень много комментариев на телевидении — все посвящено гендеру, полу. Люди постоянно сейчас идентифицируют себя по-разному в социальных сетях: «я — тот», «я — тот», «я — трансгендер» или «цисгендер» — и непонятно вообще, что происходит. Очень много сейчас на этом зациклено», — сказал режиссер.

Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну было посвящено ситуации в Украине, начиная с конца 2013 года и до сих пор, а также международной политике России и США. Оливер Стоун делал для своего документального фильма «Revealing Ukraine», где главным комментатором событий Революции Достоинства выступил кум Путина Виктор Медведчук. Премьера ленты состоялась в сицилийском кинофестивале в Таормине, где в 2016 году представили также и «Украина в огне» — предыдущую картину Стоуна об украинских событиях.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина», который связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Полиция открыла производство и квалифицировала произошедшее как террористический акт. В результате инцидента никто не пострадал.

Перед этим телеканал анонсировал показ скандального фильма Оливера Стоуна «Открывая Украину» (Revealing Ukraine). После обстрела здания «112 Украина» отменил трансляцию фильма.