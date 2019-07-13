Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета (фото, видео)
В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание "112 Украина". Полиция квалифицирует происшествие как теракт.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Читайте такжеВ Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского - СМИПрибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
Отметим, что известный украинский блогер Антон Ходза считает, что это была спланированная провокация с целью сорвать запланированную на сегодня мирную акцию активистов.
Напомним, что сегодня активисты анонсировали проведение мирной акции под зданием телеканала "112 Украина" в связи с запланированным показом фильма Оливера Стоуна Revealing Ukraine ("Открывая Украину"), в котором основным комментатором событий является кум Путина Виктор Медведчук.