В Москве полицейский выкрал начальника и снял с ним порно

Таким образом полицейский пытался заставить своего начальника уволиться.

В Москве оперативник заказал похищение начальника 4-й Оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы, чтобы снять постановочный порноролик (инсценировали изнасилование) с его участием и заставить уволиться.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Читайте такжеВ России копы штурмом взяли авто нетрезвой женщины с детьми в салоне (видео)

Инцидент произошел ещё в 2014 году. Полицейского вывезли в Истринский район Подмосковья, где в окрестностях деревни Гомово вытащили из машины и прямо на улице организовали съёмочную площадку. После этого его отпустили.

Преступников задержали и осудили, однако флешку с порнозаписью у них так и не нашли. Компромат преступники якобы передали заказчику похищения (имя они отказались называть).

В феврале 2019-го года один из похитителей, сидя в колонии, вдруг решил дать показания. Он рассказал, что заказчиком похищения был оперативный сотрудник Алексей Соловьёв, который претендовал на место начальника. Именно поэтому он организовал похищение, чтобы при помощи шантажа добиться увольнения начальника и занять его должность.

Соловьева благодаря этим показаниям очень быстро задержали.

Как сообщал УНИАН, в Курске Российской Федерации полицейский открыл огонь из пистолета, после того как дети попали мячом в его машину.