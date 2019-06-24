В России полицейский ответил детям стрельбой на прилетевшей мяч
В Курске Российской Федерации полицейский открыл огонь с пистолета, после того как дети попали мячом в его машину.
Об этом сообщает управление Следственного комитета по Курской области.
Читайте такжеВ России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-маугли
Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, примерно в 21:00 у дома №3 по улице Ламоновской.
Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции.
По данному факту Сеймский межрайонный следственный отдел начал проверку. Травматический пистолет изъят.
В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как сообщал УНИАН, в Дагестане участковый умер от передозировки наркотиками в гостях у коллеги из отдела наркоконтроля.