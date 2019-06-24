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В России полицейский ответил детям стрельбой на прилетевшей мяч

15:25, 24 июня 2019
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает управление Следственного комитета по Курской области.

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Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, примерно в 21:00 у дома №3 по улице Ламоновской.

Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции.

По данному факту Сеймский межрайонный следственный отдел начал проверку. Травматический пистолет изъят.

В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, в Дагестане участковый умер от передозировки наркотиками в гостях у коллеги из отдела наркоконтроля.

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Теги: #полиция#дети#Россия#стрельба