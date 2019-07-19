В Москве задержали мужчину с пустым плакатом — сеть взорвалась фотожабами

Полицейские подошли к активисту спустя несколько минут после начала акции.

18 июля на Красной площади задержали журналиста "Avtozak Live" Максима Кондратьева, который стоял в одиночном пикете с пустым листом бумаги.

Мужчину отпустили из полиции после разъяснительной беседы, передает "Лентач", читатели которого из ВК и Twitter попытались представить, что могло быть написано на плакате.

СМИ отмечают, что журналист пытался привлечь внимание к нарушениям прав россиян на свободу мирных собраний.

Напомним, в ночь на 25 июня в Москве задержали известного видеоблогера Руслана Соколовского, который вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против закона о неуважении к власти.