В Москве задержали мужчину с пустым плакатом — сеть взорвалась фотожабами
09:48, 19 июля 2019Русский міръ
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Полицейские подошли к активисту спустя несколько минут после начала акции.
Журналист стоял с пустым плакатом / фото Avtozak Live
18 июля на Красной площади задержали журналиста "Avtozak Live" Максима Кондратьева, который стоял в одиночном пикете с пустым листом бумаги.
Мужчину отпустили из полиции после разъяснительной беседы, передает "Лентач", читатели которого из ВК и Twitter попытались представить, что могло быть написано на плакате.
СМИ отмечают, что журналист пытался привлечь внимание к нарушениям прав россиян на свободу мирных собраний.
Напомним, в ночь на 25 июня в Москве задержали известного видеоблогера Руслана Соколовского, который вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против закона о неуважении к власти.
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