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В Москве задержали мужчину с пустым плакатом — сеть взорвалась фотожабами

09:48, 19 июля 2019
Русский міръ
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Журналист стоял с пустым плакатом / фото Avtozak Live

Мужчину отпустили из полиции после разъяснительной беседы, передает "Лентач", читатели которого из ВК и Twitter попытались представить, что могло быть написано на плакате.

СМИ отмечают, что журналист пытался привлечь внимание к нарушениям прав россиян на свободу мирных собраний.

Напомним, в ночь на 25 июня в Москве задержали известного видеоблогера Руслана Соколовского, который вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против закона о неуважении к власти.

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Теги: #Россия