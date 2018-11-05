Мостопад продолжается: в России рухнул мост, есть жертвы (фото, видео)

На рухнувшем мосту во время аварии были КамАЗ и кран.

Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", - сказал источник ТАСС, добавив, что бригада занималась разборкой недействующего моста.

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В СК РФ подтвердили информацию о двух погибших. Начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, во время обрушения на мосту находился КамАЗ и кран.

"Один пролет рухнул, когда на нем находилась спецтехника во время демонтажа старой переправы", - говорится в сообщении.

Ранее в российском Приморье под тяжелым грузовиком рухнул автомобильный мост под селом Осиновка. Между фурой и плитами моста оказался зажат легковой автомобиль.